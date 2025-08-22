লালবাগে বিভিন্ন অপরাধে ১৬ জনকে তাৎক্ষণিক বিচারে সাজা
রাজধানীর লালবাগে মাদক সেবন, বহনসহ বিভিন্ন অপরাধে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত পরিচালনা করে ১৬ জনেকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়েছেন ডিএমপির লালবাগ বিভাগের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) লালবাগ বিভাগের কামরাঙ্গীরচর, কোতোয়ালি, বংশাল, লালবাগ, চকবাজার ও সূত্রাপুর এলাকায় মাদকবিরোধী যৌথ অভিযানে মোট ১৩ মামলায় ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তী সময়ে তাদের লালবাগ বিভাগের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমানের আদালতে সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য উপস্থাপন করা হয়।
আদালতে মাদক সেবন ও বহনের অপরাধে আসামিদের অপরাধের ধরন ও মাদকের পরিমাণের ভিত্তিতে ১৫ দিন থেকে দেড় বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডদেওয়া হয়।
এছাড়া, নারী পথচারীর ব্যাগ থেকে মোবাইল চুরির অভিযোগে দুই নারী ছিনতাইকারীকে ৬ মাস এবং বাসায় ঢুকে মোবাইল চুরির অপরাধে আরও দুইজনকে যথাক্রমে ৬ মাস ও এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে অপরাধের সত্যতা না পাওয়ায় দুইজনকে খালাস দেওয়া হয়। বিচার প্রক্রিয়ায় উদ্ধার হওয়া দুটি চোরাই মোবাইল ফোন তাদের প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
ডিএমপি জানায়, ঢাকা মহানগরীতে চুরি, ছিনতাই, মাদক, ইভটিজিং ও রাস্তায় অবৈধ দখলের মতো অপরাধ নিয়মিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে তাৎক্ষণিক বিচার করা হচ্ছে। ফলে ভুক্তভোগীরা দ্রুত এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে বিচারিক সেবা পাচ্ছেন। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
