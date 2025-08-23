  2. জাতীয়

বিএডিসি হিমাগার ও বীজ পরীক্ষাগার পরিদর্শনে কৃষি উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫২ এএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
গাবতলীতে বিএডিসি বীজ ভবন পরিদর্শন করেন কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) হিমাগার, কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার ও সবজি বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়েছেন স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

শনিবার (২৩ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গাবতলী বাস টার্মিনাল সংলগ্ন বিএডিসি বীজ ভবন পরিদর্শনে যান উপদেষ্টা।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের বীজ পরীক্ষাগার ও সবজি বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে উপদেষ্টা মিরপুর দারুস সালাম থানার কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন বলে জানা গেছে।

