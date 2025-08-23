  2. জাতীয়

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৬ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
রাজধানীর দুই এলাকা অপরাধপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও মিরপুরকে অন্যতম অপরাধপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) হিমাগার পরিদর্শন শেষে মিরপুর বিভাগের দারুস সালাম থানা পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন তিনি।

এসময় রাজধানীর বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, মোহাম্মদপুর ও মিরপুরকে রাজধানীর অন্যতম অপরাধপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কাজ করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

ডিএমপির ৫০ থানার মধ্যে ২৫টি ভাড়া ভবনে চলছে। আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যেই আরও আটটি থানা নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর করা হবে বলেও জানান তিনি।

সরকার কোল্ড স্টোরেজ পর্যায়ে আলুর দাম নির্ধারণ করবে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, আলু বেচাকেনায় মিডলম্যানরাই বেশি টাকা পায়, কিন্তু কৃষক ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্য সরকার কোল্ড স্টোরেজ পর্যায়ে আলুর দাম নির্ধারণ করে কৃষকের কাছ থেকে আলু ক্রয় করবে।

তিনি বলেন, আমাদের এখনো বিদেশ থেকে আলু বীজ আমদানি করতে হয়, এতে অনেক খরচ হয়। ভবিষ্যতে যেন আলু, আনারস, খেজুরসহ বিভিন্ন ফসলের উন্নতমানের বীজ দেশেই উৎপাদন করা যায় সেই উদ্যোগ নিচ্ছি। এতে কৃষকরা অল্প দামে ভালো মানের বীজ পাবে।

আলুর বাজার পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, এবার কৃষকরা আলুর দামই পায়নি। দাম না পেলে কৃষকরা ভবিষ্যতে হয়ত আলু চাষে অনাগ্রহী হয়ে পড়বে। এজন্যই সরকারি উদ্যোগে আলুর দাম নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

পাটের বীজ উৎপাদন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশে জমি সীমিত হওয়ায় কৃষকরা ধান চাষেই বেশি আগ্রহী। পাটের বীজ উৎপাদন করতে গেলে সময় ও জমি বেশি লাগে, ফলে কৃষকরা অনাগ্রহী হয়। তাই আপাতত আমদানিই সুবিধাজনক।

