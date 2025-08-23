  2. জাতীয়

ফেনীতে ভয়াবহ বন্যা: স্থায়ী সমাধানে লিয়াজোঁ কমিটি গঠনের ঘোষণা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
ফেনীতে ভয়াবহ বন্যা: স্থায়ী সমাধানে লিয়াজোঁ কমিটি গঠনের ঘোষণা
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ফেনী কমিউনিটি আয়োজিত মনবিনিময় সভায় বক্তারা

ফেনী জেলার ভয়াবহ বন্যার এক বছর পূর্তিতে নাগরিক সংগঠন ‘ফেনী কমিউনিটি’ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে। এতে বক্তারা বলেন, এক বছরে অন্তর্বর্তী সরকার এবং উপদেষ্টারা মুখে আশ্বাস দিলেও ফেনীর জন্য কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেননি। এ সময় ফেনীতে বন্যার স্থায়ী সমাধান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিতে লিয়াজোঁ কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন আয়োজকরা।

শনিবার (২৩ আগস্ট) আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় ফেনীর বন্যা মোকাবিলা প্রকল্পে দুর্নীতির লাগাম টানার এবং বন্যার স্থায়ী সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়। সভায় ফেনী কমিউনিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার সভাপতিত্ব করেন।

বক্তারা জানান, বন্যার পর স্থানীয় অবকাঠামো মেরামত এবং নদী, খাল ও জলাধার উদ্ধার করা হয়নি। এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু এ সময় বলেন, গত বছরের বন্যা ইতিহাসে ভয়াবহ। প্রধান উপদেষ্টা বানভাসীদের দেখতে না যাওয়ায় হতাশ হয়েছি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টার পরিদর্শন ধন্যবাদযোগ্য হলেও কার্যকর সমাধান প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের এমডি এম আব্দুল্লাহ বলেন, ফেনীবাসী এখনও পুনর্বাসন ও নিরাপত্তা পায়নি। সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেও প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়নি। ৭ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প দুর্নীতিমুক্ত রাখা জরুরি।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের প্রকৌশলী মোতাহের হোসেন বলেন, প্রতিবেশীর পরিকল্পিত পানি চাপ ও পূর্বের দুর্নীতিপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলো টেকসই হয়নি, যার ফলে ফেনীবাসী বারবার ভুগছে।

ফেনী কমিউনিটির যুগ্ম আহ্বায়ক কেফায়েত শাকিল বলেন, প্রকল্পে শুধু বাঁধ বানানো হয়, নদী, খাল বা জলাধার উদ্ধার হয়নি। কম খরচে কার্যকর সমাধান করা সম্ভব ছিল, কিন্তু হয়নি।

মতবিনিময় সভায় দিদারুল আলম মজুমদার, হুমায়ুন কবির পাটোয়ারী, ড. নিজাম উদ্দিনসহ উপস্থিত অন্য বক্তারা বন্যা মোকাবিলায় জাতীয় ঐক্য, কার্যকর লিয়াজোঁ কমিটি গঠন এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা পুনর্ব্যক্ত করেন।

সভা শেষে আয়োজকরা ফেনীতে বন্যার স্থায়ী সমাধান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে লিয়াজোঁ কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন।

এসইউজে/এএমএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।