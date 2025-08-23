বুড়িগঙ্গায় একদিনে নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার

বুড়িগঙ্গায় একদিনে নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী থেকে একদিনে নারী-শিশুসহ চারজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে চার বছরের এক শিশু, দুই নারী ও একজন পুরুষ রয়েছে। তাদের পরিচয় এখনো শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ।
শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে রাত সাড়ে ৭টা পর্যন্ত নদীর বিভিন্ন স্থান থেকে এসব মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সদরঘাট নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (ওসি) মো. সোহাগ রানা এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
ওসি জানান, বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী কেরানীগঞ্জের মীরেরবাগ কোল্ড স্টোরেজের কাছ থেকে ভাসমান অবস্থায় প্রথমে ৩০ বছরের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ওই নারীর গলায় কালো রঙের বোরকা প্যাঁচানো ও পরনে গোলাপি রঙের সালোয়ার-কামিজ ছিল। ওই নারীর মরদেহ উদ্ধারের এক ঘণ্টা পর একই স্থান থেকে ওড়না দিয়ে প্যাঁচানো তিন বছরের এক ছেলে সন্তানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
কেরানীগঞ্জের বরিশুর নৌ-পুলিশ ফাঁড়ি জানায়, রাত সাড়ে ৭টার দিকে কেরানীগঞ্জের জিনজিরা ইউনিয়নের মাদারীপুর জামে মসজিদের কাছ থেকে ৪০ বছরের এক পুরুষ ও ৩০ বছরের এক নারীর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধারকৃত পুরুষের পরনে কালো প্যান্ট ও চেক ফুল শার্ট রয়েছে। নারীর পরনে রয়েছে ছাই রঙের গেঞ্জি ও লাল রঙের সালোয়ার। তাদের শরীরে আঘাতের সামান্য চিহ্ন রয়েছে।
নৌ-পুলিশের ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন জাগো নিউজকে বলেন, কেরানীগঞ্জের মীরেরবাগ কোল্ড স্টোরেজের কাছে বুড়িগঙ্গা নদী থেকে এক শিশু ও এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে বুড়িগঙ্গা নদীর জিনজিরা ইউনিয়নের মাদারীপুর জামে মসজিদের কাছ থেকে একজন নারী ও একজন পুরুষের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
