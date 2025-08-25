রাজধানীতে ভবন থেকে পড়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু
রাজধানীর রামপুরার মেরাদিয়ায় নির্মাণাধীন ভবনের ছয়তলার ছাদ থেকে নিচে পড়ে মো. শরিফুল ইসলাম (৩৫) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (২৪ আগস্ট) দিবাগত রাত ১০টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত সাড়ে ১১টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের সহকর্মী আহমেদ আলী বলেন, নিহত শরিফুল পেশায় নির্মাণ শ্রমিক। রাতে ওই নির্মাণাধীন ছয়তলার ছাদ থেকে অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি বলেন, শরিফুল ইসলামের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানায়। বর্তমানে ওই নির্মাণাধীন ভবনে থাকতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
এমআরএম