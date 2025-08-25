সরকারি জমি ব্যক্তি মালিকানায়, দুদকের অভিযানে মিললো অসঙ্গতি

সরকারি জমি ব্যক্তি মালিকানায়, দুদকের অভিযানে মিললো অসঙ্গতি
চট্টগ্রাম মহানগরীর ঐতিহ্যবাহী ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ চার কোটি টাকায় কেনাবেচা করেছে একটি ভূমিদস্যু চক্র। এমন অভিযোগে অভিযান চালিয়ে অসঙ্গতি পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
রোববার (২৪ আগস্ট) নগরীর জামালখান এলাকার ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অভিযান চালিয়ে পুরো ঘটনায় অসঙ্গতি পেয়েছে দুদকের টিম।
সরকারি জায়গাটি সিএস সার্ভে থেকে সরাসরি বিএস সার্ভেতে রেকর্ড হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে দুদক অভিযান চালায়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন দুদক চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এর সহকারী পরিচালক সায়েদ আলম।
সায়েদ আলম বলেন, ‘একশ্রেণির অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীর যোগসাজশে ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের জমি অবৈধভাবে ব্যক্তি মালিকানায় বিক্রয়পূর্বক রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতিসাধনের একটি অভিযোগ অনুসন্ধানে ঘটনাস্থলে এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনাকালে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের খেলারমাঠ পরিদর্শন করা হয়। প্রাথমিকভাবে ওই জায়গাটি সিএস খতিয়ান থেকে সরাসরি বিএস খতিয়ানে রেকর্ড হওয়ার বিষয়টি জানা গেছে। এটি একটি অসঙ্গতি।
তিনি আরও বলেন, সেটেলমেন্ট অফিস থেকে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট চাওয়া হয়েছে। যাবতীয় রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দ্রুত কমিশনে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।
