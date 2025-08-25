মায়ের ওপর অভিমান করে না ফেরার দেশে স্কুলশিক্ষার্থী

মায়ের ওপর অভিমান করে না ফেরার দেশে স্কুলশিক্ষার্থী
রাজধানীর মুগদা থানার উত্তর মান্ডার একটি বাসায় মায়ের সঙ্গে অভিমানে বাসায় থাকা কীটনাশক পান করে সামিয়া আক্তার (১৫) নামে এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। সামিয়া নিহত মুগদার মাল্টিমিডিয়া স্কুলের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী।
রোববার (২৪ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের ভাই সাহিম জানান, আমার বোন একটু রাগী স্বভাবের ছিল। রাতে মা ওকে বকা দিলে সামিয়া অভিমান করে ঘরে থাকা কীটনাশক পানে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে আমরা দেখতে পেয়ে তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসি।
তিনি আরও জানান, মুগদার উত্তর মান্ডায় আমাদের নিজ বাসা রয়েছে। আমার বোন মুগদা মাল্টিমিডিয়া স্কুলের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
