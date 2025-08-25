৭ জেলায় নতুন পুলিশ সুপার
দেশের সাত জেলায় নতুন পুলিশ সুপার নিয়োগ দিয়েছে সরকার। পাশাপাশি ছয় পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগ ও বদলির আদেশ জানায়। প্রজ্ঞাপনে সই করেন উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী- বরগুনা, বাগেরহাট, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, মেহেরপুর, নড়াইল ও নাটোরে নতুন পুলিশ সুপার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।
বদলির আদেশ পাওয়া কর্মকর্তারা হলেন- বরগুনা জেলার পুলিশ সুপার মো. ইব্রাহিম খলিলকে পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি, শিল্পাঞ্চল পুলিশের মোহাম্মদ আল মামুনকে বরগুনায়, পিবিআই পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামানকে বাগেরহাট, বাগেরহাটের মো. তৌহিদুল আরিফকে সিআইডি, নরসিংদী পুলিশ সুপার মো. আব্দুল হান্নানকে বরিশাল মহানগর পুলিশ, পুলিশ সদর দফতরের এআইজি মেনহাজুল আলমকে নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার প্রত্যুষ কুমারকে সিআইডি, ডিএমপির ডিসি মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনকে নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার করা হয়েছে।
- আরও পড়ুন:
৬ জেলায় নতুন ডিসি
এছাড়া মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানমকে ওএসডি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে সংযুক্ত করা হয়েছে। একই আদেশে ডিএমপির ডিসি মোহাম্মদ মনজুর আলমকে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার করা হয়েছে।
নড়াইলের পুলিশ সুপার কাজী এহসানুল কবীরকে সিআইডি, এসবির মো. রবিউল ইসলামকে নড়াইল, নাটোরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইনকে শিল্পাঞ্চল পুলিশে ও হাইওয়ে পুলিশের এসপি মোহাম্মদ তারিকুল ইসলামকে নাটোরের পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
কেআর/এনএইচআর/জেআইএম