শাহবাগের বিক্ষোভে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার প্রতিবাদে ও বিচার দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে শিক্ষার্থী-জনতার বিক্ষোভ চলছে। এতে ব্যর্থতার অভিযোগে অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর পদত্যাগের দাবি করেছেন বিক্ষোভকারীরা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) এ কর্মসূচিতে অংশ নিতে সকাল থেকে মানুষ মিছিল নিয়ে শাহবাগে জড়ো হন। দুপুরের পর পুরো চত্বর পরিণত হয় জনসমুদ্রে। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সদস্যরা একটি ট্রাকের ওপর অবস্থান নেন। সেখান থেকে ভিপি সাদিক কায়েমের নেতৃত্বে তারা বিভিন্ন প্রতিবাদী স্লোগান দেন। একই সঙ্গে জুলাই ভাস্কর্যের পাদদেশে জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের সদস্যদেরও বড় আকারের অবস্থান নিতে দেখা যায়।
বিক্ষোভ চলাকালে আন্দোলনকারীরা ‘হাদি ভাই মরলো কেন, ইন্টেরিম জবাব দে‘, ‘আমরা সবাই হাদি হবো, যুগে যুগে লড়ে যাবো’, ‘রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়’, ‘গোলামি না আজাদি, আজাদি-আজাদি’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, জুলাই আন্দোলনের পর মানুষ একটি নিরাপদ বাংলাদেশ প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এর দায় সরকারেরই এবং স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ এখন সময়ের দাবি। সেই সঙ্গে তারা হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।
হাদি হত্যার ঘটনায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে জবাব চান ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার দায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকেই নিতে হবে।
এদিকে, বিক্ষোভের মধ্যেই শাহবাগ মোড়ে জুমার নামাজ আদায় করা হয়। নামাজ শেষে শাহবাগ মোড়ের নাম পরিবর্তন করে ‘শহীদ ওসমান হাদি চত্বর’ ঘোষণা করা হয়।
