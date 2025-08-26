ফজলুর রহমানের বাসার সামনে মব তৈরির ঘটনায় আসকের উদ্বেগ

ফজলুর রহমানের বাসার সামনে মব তৈরির ঘটনায় আসকের উদ্বেগ
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. ফজলুর রহমানের বাসার সামনে সংঘবদ্ধভাবে মব তৈরি করে ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।
সোমবার (২৫ আগস্ট) এক বিবৃতিতে আসক এই উদ্বেগ ও নিন্দা জানায়।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এদিন (সোমবার) সকাল থেকে একদল লোক তার (ফজলুর রহমান) বাসার সামনে অবস্থান নিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এ ধরনের মব তৈরি করে ভয়ভীতি প্রদর্শন কেবল একজন ব্যক্তিকে নয়, বরং পুরো সমাজকে আতঙ্কিত ও অবরুদ্ধ করার শামিল। এটি নাগরিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও মর্যাদার অধিকারের ওপর স্পষ্ট হস্তক্ষেপ।
- আরও পড়ুন
জামায়াত কালো শক্তি ৫ আগস্ট ঘটিয়েছে— এমন কথা বলিনি: ফজলুর রহমান
ফজলুর রহমানকে আরও ২৪ ঘণ্টা সময় দিলো বিএনপি
আসক জানায়, বাংলাদেশের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে জীবন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা (অনুচ্ছেদ ৩১ ও ৩২) এবং চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৯) প্রদান করেছে। মো. ফজলুর রহমানের বাসার সামনে সংঘটিত মবের ঘটনা এসব মৌলিক অধিকারকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে।
সংগঠনটি বলছে, রাষ্ট্র যদি নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয়, তবে তা শুধু সংবিধান লঙ্ঘন নয়, বরং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারকেও উপেক্ষা করার শামিল। আসক অবিলম্বে মব রাজনীতি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র আইনজীবী মো. ফজলুর রহমান ও তার পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিতে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।
জেপিআই/ইএ/জেআইএম