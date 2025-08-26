রেড ক্রিসেন্ট পেলো চীনের অত্যাধুনিক উদ্ধার সরঞ্জাম
বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে চীন সরকার বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে অনুদান হিসেবে বন্যায় জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জাম দিয়েছে।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে ঢাকায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জাতীয় সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন আনুষ্ঠানিকভাবে এসব সরঞ্জাম হস্তান্তর করেন।
অনুদানের মধ্যে রয়েছে ৮টি কনটেইনারভর্তি ১৫ ধরনের জরুরি উদ্ধার সরঞ্জাম। এর মধ্যে রয়েছে, ৫০০টি লাইফ ভেস্ট, ৫০০টি রেসকিউ হেলমেট, ৫০০ জোড়া রেসকিউ বুট, ৫০০ জোড়া হ্যান্ড গ্লোভস, ৩০০টি সামুদ্রিক ফার্স্ট এইড কিট, ২৫০টি রেসকিউ রোপ, ২৫০ সেট রেসকিউ রোপ ব্যাগ, ১০০টি ইঞ্জিনসহ রাবার বোট, ১০০ সেট লাইফ র্যাফ্ট, ৫০টি ফ্লোট প্লেট, ৫০টি রেসকিউ প্যানেল, ২৫টি সফট স্ট্রেচার, ১৫টি ওয়াটার পিউরিফিকেশন ইক্যুপমেন্ট, ১০ সেট ডিজেল জেনারেটর এবং ৬ সেট সমুদ্রের পানি লবণমুক্তকরণ যন্ত্র।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতিটি দুর্যোগে সরকার মানবিক সংগঠনসমূহের সঙ্গে সমন্বিত প্রচেষ্টায় জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় কাজ করে। চীন সরকারের এ সহায়তা আমাদের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে। সরকারের সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সবসময় দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।
এ সময় তিনি চীন সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বন্যা দুর্গতদের উদ্ধারের জন্য দেওয়া সরঞ্জাম মূল্যবান জীবন রক্ষায় কাজে দেবে, ক্ষয়ক্ষতি রোধে সহায়ক হবে। আমি আশা করি, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করবে।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) অধ্যাপক ডা. মো. আজিজুল ইসলাম। তিনি বলেন, চীন সরকারের এ অনুদান আমাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অত্যাধুনিক এই উদ্ধার সরঞ্জামগুলোর মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকরা আরও দক্ষতার সঙ্গে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পাশে দাঁড়াতে পারবে। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সর্বদা মানবতার সেবায় নিয়োজিত এবং এ ধরনের সহায়তা আমাদের সক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান ডা. তাসনিম আজিম, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, বোর্ড সদস্য, মহাসচিব, উপ-মহাসচিব, আইএফআরসির হেড অব ডেলিগেশন, সোসাইটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পার্টনার ন্যাশনাল সোসাইটি ও চীনা দূতাবাসের প্রতিনিধিরা।
অনুষ্ঠান শেষে রেড ক্রিসেন্টের স্বেচ্ছাসেবকসহ কর্মকর্তারা সরঞ্জামের একটি অংশ প্রদর্শন করেন।
