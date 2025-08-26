  2. জাতীয়

সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৭১১

প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১১৭০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৪১ জন।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১১৭০ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫৪১ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৭১১ জনকে।

অভিযানিক কার্যক্রমে একটি বিদেশি পিস্তল ও ৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

