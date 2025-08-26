বিটিআরসির নতুন কমিশনার আবদুর রহমান সরদার
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) নতুন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিচার বিভাগের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ আবদুর রহমান সরদার।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিটিআরসি এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।
গত ২৪ আগস্ট এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা। মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবু সালেহ মো. মাহফুজুল আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর ধারা ৭ (১) ও ৯ (২) অনুযায়ী পিআরএল ভোগরত আবদুর রহমান সরদারকে তার অভোগকৃত অবসর-উত্তর ছুটি ও তৎসংশ্লিষ্ট সুবিধাদি স্থগিত এবং অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের সঙ্গে কর্মসম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের দিন হতে তিন বছর মেয়াদে বিটিআরসির আইনজীবী বা বিচারক ক্যাটাগরিতে কমিশনার পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হলো।’
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, ‘এ নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।’ আবদুর রহমান সরদার কর্মজীবনে দেশের বিভিন্ন জেলায় সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এবং চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
এছাড়া ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এবং কাস্টমস, এক্সাইজ অ্যান্ড ভ্যাট আপিলেট ট্রাইব্যুনালে বিচারক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সর্বশেষ বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে অবসর নেন। অবসরোত্তর তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। বিটিআরসির নবনিযুক্ত কমিশনারের গ্রামের বাড়ি পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায়।
