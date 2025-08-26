স্বজনদের খুঁজছেন মানসিক ভারসাম্যহীন ওমান ফেরত সুমন
মানসিক ভারসাম্যহীন সুমন নামের এক প্রবাসী যুবক মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুর ৩টা ২৫ মিনিটে ওমান থেকে দেশে ফিরেছেন। দেশে ফিরলেও তিনি এখন দিশেহারা। বিমানবন্দরে উদ্দেশ্যহীন চলাফেরা দেখে এভিয়েশন সিকিউরিটি সদস্যরা তাকে শনাক্ত করেন।
পরে এভিয়েশন সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম থেকে তাকে নিরাপদে হস্তান্তরের জন্য ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার, আশকোনা-তে পাঠায়। বর্তমানে তিনি ব্র্যাক মাইগ্রেশন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের তত্ত্বাবধানে আছেন।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের ম্যানেজার আল আমিন নয়ন এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, দুঃখজনকভাবে সুমন তার নাম ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছেন না। কখনো বলছেন তার বাড়ি ফেনী, কখনো বরিশাল, আবার কখনো ঢাকায়। তার কাছে কোনো পাসপোর্ট বা ডকুমেন্ট নেই। মানসিক অসুস্থতার কারণে নিজের পরিচয় জানাতেও তিনি অক্ষম। আমরা তার প্রকৃত পরিবার বা স্বজনদের খুঁজে পেতে সবার সহযোগিতা কামনা করছি।
তিনি বলেন, শুধু সুমন নন এমন পরিস্থিতিতে দেশে ফিরে আসা ১৪৮ জন মানসিক ভারসাম্যহীন রেমিট্যান্স যোদ্ধাকে তাদের পরিবারের কাছে নিরাপদে ফিরিয়ে দিয়েছে ব্র্যাক।
আরএএস/এমআইএইচএস