  2. জাতীয়

জেনেভা ক্যাম্পে যৌথবাহিনীর বিশেষ অভিযান, বেশ কয়েকজন আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৯ এএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
জেনেভা ক্যাম্পে যৌথবাহিনীর বিশেষ অভিযান, বেশ কয়েকজন আটক

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ বিশেষ অভিযান চলছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

এদিন রাত সাড়ে ৯টার দিকে এই অভিযান শুরু হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত রাত ১২টা নাগাদও অভিযান চলমান ছিল।

মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা বলেন, রাত সাড়ে ৯টা থেকে যৌথবাহিনীর বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। অভিযানে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।

কেআর/এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।