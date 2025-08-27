জেনেভা ক্যাম্পে যৌথবাহিনীর বিশেষ অভিযান, বেশ কয়েকজন আটক

জেনেভা ক্যাম্পে যৌথবাহিনীর বিশেষ অভিযান, বেশ কয়েকজন আটক
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ বিশেষ অভিযান চলছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এদিন রাত সাড়ে ৯টার দিকে এই অভিযান শুরু হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত রাত ১২টা নাগাদও অভিযান চলমান ছিল।
মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা বলেন, রাত সাড়ে ৯টা থেকে যৌথবাহিনীর বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। অভিযানে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।
