  2. জাতীয়

মানসিক ভারসাম্যহীন প্রবাসী সুমনের পরিবারের সন্ধান মিলেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২২ এএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
মানসিক ভারসাম্যহীন প্রবাসী সুমনের পরিবারের সন্ধান মিলেছে

মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় আসা ওমানফেরত প্রবাসী সুমনের পরিবারের সন্ধান মিলেছে। সুমনের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ উপজেলার রতনপুর গ্রামে। তার বড় ভাই মামুন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।‌

বুধবার (২৭ আগস্ট) সকালে ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক (মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম) শরিফুল হাসান গণমাধ্যমকে এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, সবার সহযোগিতায় ওমান থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় আসা সুমনের পরিবারের সন্ধান মিলেছে। ফেসবুকে ব্যাপক প্রচার ও শেয়ারের পর ছবি ও তথ্য দেখে ওমানে থাকা সুমনকে তার আত্মীয়রা চিহ্নিত করেছেন। পরে তার বাড়ি থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

তিনি জানান, আমরা আশা করছি আজকেই তাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করতে পারবো। আজকে উত্তরা আশকোনায় হজ ক্যাম্পের বিপরীতে ব্র্যাক মাইগ্রেশন ওয়েলফেয়ার সেন্টারে থেকে তাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ওমান থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় ব্র্যাকের সহযোগিতায় দেশে ফেরেন সুমন। ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ফেরত আনা হয় তাকে। বিমানবন্দরের এভিয়েশন সিকিউরিটি কন্ট্রোল ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সুমনকে ব্র‍্যাক মাইগ্রেশন ওয়েলফেয়ার সেন্টারে রাখা হয়েছে।

আরএএস/এমআরএম/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।