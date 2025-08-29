এবার ১৫ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাচ্ছে যুক্তরাজ্য
যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার যুক্তরাজ্যও অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীদের দেশে ফেরত পাঠাতে শুরু করেছে। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) একটি বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটে ১৫ জন বাংলাদেশি নাগরিক ঢাকায় পৌঁছাবেন বলে কূটনৈতিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।
যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে এই বাংলাদেশিদের ডিপোর্ট করার কথা জানানো হয়। এ সংক্রান্ত চিঠিটি জাগো নিউজের হাতে এসেছে।
এতে বলা হয়েছে, ফ্লাইটটি লন্ডনের স্ট্যানস্টেড বিমানবন্দর থেকে ইসলামাবাদ হয়ে দুপুর ২টা ১০ মিনিটে ঢাকায় অবতরণ করবে। যাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ঢাকার বিভিন্ন জেলার বাসিন্দারা। তালিকায় নারী অভিবাসীও রয়েছেন।
কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যে অবস্থানকারী এসব অভিবাসীর কেউ বৈধ পাসপোর্টধারী হলেও, ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তারা দেশটিতে অবস্থান করছিলেন। আবার অনেকেরই পাসপোর্ট ছিল না। যুক্তরাজ্যের হোম অফিস এদের বিরুদ্ধে অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ব্যবস্থা নেয় এবং দেশে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেয়।
লন্ডনে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের কনসুলার শাখা এদের দেশে ফেরাতে ট্রাভেল পারমিট ইস্যু করে। যাদের বৈধ ই-পাসপোর্ট ছিল, তাদের জন্য সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন হয়নি। তবে যাদের পাসপোর্ট ছিল না, তাদের জাতীয়তা নিশ্চিত করতে সাক্ষাৎকার নিয়ে ট্রাভেল পারমিট দেওয়া হয়।
কূটনৈতিক সূত্র জানায়, হাইকমিশনের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি জানিয়ে জরুরি চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় ৬ জনের বৈধ কিংবা মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট থাকায় ট্রাভেল পারমিট প্রয়োজন হয়নি বা সীমিতভাবে দেওয়া হয়েছে। বাকি ৯ জনের পাসপোর্ট না থাকায় ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে জাতীয়তা নিশ্চিত করে ট্রাভেল পারমিট দেওয়া হয়েছে।
ফেরত পাঠানো ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ যুক্তরাজ্যে ওয়েটারসহ বিভিন্ন খণ্ডকালীন কাজ করছিলেন। তবে ৬ জনের পেশাগত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া শিক্ষার্থীর পরিচয়েও একজন রয়েছেন বলে জানা গেছে।
জানা যায়, যুক্তরাজ্য সরকার অভিবাসন আইন বাস্তবায়নে কঠোর অবস্থানে রয়েছে। সেজন্য দেশটির হোম অফিস বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রেখে ফেরত পাঠানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জাগো নিউজকে বলেন, ‘অনেক অভিবাসী ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অবস্থান করে থাকেন। যুক্তরাজ্য সেসব ক্ষেত্রে নিজস্ব আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে। ফেরত পাঠানোও এরই অংশ।’
জেপিআই/ইএ