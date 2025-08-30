এফইজেবি’র নতুন সভাপতি মোস্তফা কামাল, সাধারণ সম্পাদক হাসান হাফিজ
বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের (এফইজেবি) নতুন নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে মোস্তফা কামাল মজুমদারকে সভাপতি এবং হাসান হাফিজকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।
শনিবার (৩০ আগস্ট) ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংগঠনের এক বিশেষ সাধারণ সভায় ১৭ সদস্যের এই কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত হয়।
নতুন এই কমিটিতে সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বখতিয়ার রানা ও কাজী রওনাক হোসেন। কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পেয়েছেন অরুণ কর্মকার। এছাড়া, সাহিদুল ইসলাম চৌধুরী ও সাখাওয়াত হোসেন বাদশা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- রফিকুর রহমান, শামীমা চৌধুরী, বুলবুল আহমেদ, মনজুরুল ইসলাম, কাদের গনি চৌধুরী, আইয়ুব ভূঁইয়া, মুরসালিন নোমানী, শিরিন সুলতানা, সালাহউদ্দিন বাবলু ও আবু দারদা জোবায়ের।
