শফিকুর রহমান

জামায়াত ক্ষমতায় গেলে শিক্ষা-স্বাস্থ্য হবে প্রধান অগ্রাধিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৯ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় নার্সেস সম্মেলনে বক্তব্য দেন জামায়াত ইসলামের আমির ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামের আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, নীতি ও নৈতিকতার পরিবর্তন ছাড়া শুধু আইন দিয়ে কাউকে বদলানো সম্ভব নয়। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে প্রধান অগ্রাধিকার হবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে মিশন অব্যাহত থাকবে। সরকারে না গেলেও আমরা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরবো, থেমে যাবো না।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর মিন্টু রোডের শহীদ আবু সাঈদ কনভেনশন হলে জাতীয় নার্সেস সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

জামায়াত আমির বলেন, ‘আমরা নৈতিকতার চর্চা করতে চাই। নৈতিকতার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনতে চাই। এজন্য দেশের ১৮ কোটি মানুষের হাতকে শক্তিশালী করতে চাই। আমরা মনে করি, শুধু আইন করে কাউকে বদলানো যায় না।’

শফিকুর রহমান বলেন, আমরা জনগণের পেট ভরানোর দায়িত্বে থাকবো। এ ব্যাপারে ব্রুনাইয়ের সুলতানের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন- ব্রুনায়ের সুলতান জনগণের পেট ভরানোর চিন্তায় থাকেন, নিজের পেট না। সরকারে বা বিরোধীদলে থাকি একইভাবে কাজ করবো।’

নার্সদের উদ্দেশ্যে জামায়াত আমির বলেন, ‘আপনাদের কাজটাকে ইবাদত হিসেবে নিন। জাতি যেন বুঝতে পারে, এরাই আমাদের প্রিয়জন, এরাই আমাদের আপনজন।’

ন্যাশনাল নার্সেস ফোরামের (এনএনএফ) আয়োজিত এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির আহ্বায়ক ড. মো. ইউনুছ আলী। সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন- এনডিএফের সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম, এনডিএফের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডা. সাজেদ আ. খালেক, এনডিএফের ঢাকা মহানগরী সভাপতি ডা. জিএম ফারুক হোসেন, বারডেম নার্সিং কলেজের আহত জুলাইযোদ্ধা মো. শাহরিয়াতুর রহমান শিপু, এনডিএফের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, এনডিএফের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণেন সভাপতি মো. নিয়াজ মাখদুম, উত্তরের সভাপতি আলাউদ্দিন ইবনে আবু তাহের, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ফোরামের (এমটিএফ) সভাপতি সোহেল রানা, বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএনএ) সভাপতি ড. মো. শরিফুল ইসলাম, মহাসচিব মো. আসাদুজ্জামান জুয়েল।

বক্তারা নার্সিং পেশার উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা, নার্সদের অধিকার ও পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পেশার মর্যাদা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরেন।

