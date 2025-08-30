ভূমি সেবা নিয়ে অভিযোগ জানাতে মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ সেল
ভূমি সেবা নিয়ে বিভিন্ন মতামত ও অভিযোগ জানাতে একটি অভিযোগ শাখা বা সেল গঠন করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি অভিযোগ সেল গঠন করে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে।
এতে বলা হয়, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭৬তম টিম সভায় ভূমিসেবা প্রত্যাশী নাগরিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মতামত অভিযোগের সঠিকতা যাচাই করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে একটি অভিযোগ শাখা বা সেল গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।
মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (মাঠ প্রশাসন-১) মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেনকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত প্রস্তাবিত অভিযোগ শাখা বা সেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও অফিস আদেশে জানানো হয়েছে।
