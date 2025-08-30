নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিজয়নগরে সড়ক অবরোধ

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিজয়নগরে সড়ক অবরোধ
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছে দলটির নেতাকর্মীরা। বিক্ষোভ মিছিলে এবি পার্টিসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা অংশ নিয়েছে।
শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেল সোয়া ৫টার দিকে বিজয়নগর আলরাজী কমপ্লেক্সের সামনে সড়ক অবরোধ করেন তারা। আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করেন তারা।
এর আগে জামান টাওয়ারের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বিজয়নগর আসেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা। বেশ কিছুক্ষণ অবরোধের পর তারা সড়ক ছেড়ে দিয়ে নিজ নিজ সংগঠনের ব্যানারে মিছিল নিয়ে পৌনে ৬টার দিকে স্থান ত্যাগ করেন।
এসময় দলগুলোর নেতাকর্মীরা অবিলম্বে নুরের ওপর হামলার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে শাস্তির আওতায় আনার জোর দাবি জানান।
আলরাজী কমপ্লেক্সের সামনে আলাদাভাবে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করে এবি পার্টি। এসময় দলটির চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, আমরা রাত ১২টা পর্যন্ত ইন্টেরিম সরকারকে সময় দিয়েছি। এর মধ্যে যদি তারা হামলায় জড়িতদের শাস্তির আওতায় না আনে তাহলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।
এমএইচএ/এমএএইচ/জেআইএম