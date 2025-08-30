ম্যানিলায় ই-পাসপোর্ট পাবে বাংলাদেশিরা

ম্যানিলায় ই-পাসপোর্ট পাবে বাংলাদেশিরা
ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় বাংলাদেশ দূতাবাসে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম। শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দূতাবাস কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি সদস্যরা অংশ নেন।
ম্যানিলায় বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রধান অতিথি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সারওয়ার মাহমুদ বলেন, প্রবাসীদের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। তারই অংশ হিসেবে ম্যানিলা মিশনে ই-পাসপোর্ট চালু হলো, যা বিদেশে বাংলাদেশের ৬১তম মিশন।
রাষ্ট্রদূত জানান, নতুন ই-পাসপোর্টের মেয়াদ হবে ১০ বছর এবং এতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় পাসপোর্ট পাঠক যন্ত্র ও ই-গেট সুবিধা থাকায় প্রবাসীরা দ্রুত অভিবাসন সেবা পাবেন। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার (আইসিএও) সদস্য দেশগুলোর ই-গেটেও এই পাসপোর্ট ব্যবহার করা যাবে।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. তারিকুল ইসলাম এবং ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সহকারী পরিচালক মেজর মো. নাইম মোর্শেদ রুম্মান।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি কমিউনিটি সদস্যরা এ সেবা পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সরকার ও দূতাবাসকে ধন্যবাদ জানান। পরে প্রবাসীদের মধ্যে ই-পাসপোর্ট সরবরাহের স্লিপ দেওয়া হয়।
জেপিআই/এমআইএইচএস/জেআইএম