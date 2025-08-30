  2. জাতীয়

ট্রাফিক আইন মানার আহ্বান

বিমানবন্দর সড়কের ৭ অংশে সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু রোববার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৯ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
বিমানবন্দর সড়কের ৭ অংশে সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু রোববার

বিমানবন্দর সড়কের ৭টি অংশে রোববার (৩১ আগস্ট) থেকে সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু হবে বলে জানিয়েছে পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।

শনিবার (৩০ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানান মন্ত্রণালয়ের তথ্য অফিসার নোবেল দে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামীকাল রোববার (৩১ আগস্ট) থেকে বিমানবন্দর সড়কের সাতটি অংশে সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু হবে। এসব সিগন্যাল দেশি প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাইলট অপারেশন শুরু হবে।

সবাইকে ট্রাফিক আইন ও সংকেত মেনে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। তবে কাজটি বাস্তবায়ন করছে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)।

এমএমএ/এমআইএইচএস/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।