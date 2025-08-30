৫০০ পাউন্ড অতিরিক্ত ফিতে ৫ দিনে মিলবে যুক্তরাজ্যের ভিসা
বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য যুক্তরাজ্যের প্রায়োরিটি বা অগ্রাধিকার ভিসা সেবা চালু করেছে ব্রিটিশ সরকার। এই সেবার আওতায় ভিসা আবেদনকারীরা মাত্র পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যেই সিদ্ধান্ত পাবেন।
ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন শুক্রবার এক বার্তায় জানায়, যুক্তরাজ্যের প্রায়োরিটি ভিসা সেবা এখন থেকে বাংলাদেশে পাওয়া যাবে। সাধারণত ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগলেও এই বিশেষ সেবার কারণে আবেদনকারীরা দ্রুত ভিসা পাওয়ার সুযোগ পাবেন।
তবে এই সুবিধা নিতে হলে ভিসা আবেদনের নিয়মিত ফি’র বাইরে অতিরিক্ত ৫০০ পাউন্ড পরিশোধ করতে হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে আগ্রহীদের যুক্তরাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটে ভিজিট করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
