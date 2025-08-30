গুলিস্তানে চোরাই মোবাইল চক্রের ১০ সদস্য গ্রেফতার, উদ্ধার ১০৩ ফোন
রাজধানীর গুলিস্তান এলাকায় অভিযান চালিয়ে চোরাই মোবাইল ফোন চোর চক্রের ১০ সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা ওয়ারী বিভাগ।
এ সময় তাদের কাছ থেকে ১০৩টি চোরাই মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। যার মধ্যে ৬৮টি অ্যান্ড্রয়েড এবং ৩৫টি বাটন ফোন।
শনিবার (৩০আগস্ট) ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. আব্দুল মান্নান (৫০), মো. সিয়াম মিয়া (১৮), মো. আব্দুর রহমান (১৮), মো. সাজু মিয়া (২১), মো. আব্দুল্লাহ ইবনে আল মাকসুদ আরাফাত (২০), নাজমুল ইসলাম (১৮), মো. আব্দুল (১৮), মো. রাকিব (১৮), মো. রেজাউল হক (৫৫) ও মো.আশরাফুল (১৯) ।
গোয়েন্দা ওয়ারী বিভাগের বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান জানান, শনিবার (৩০ আগস্ট) রাজধানীর গুলিস্তান এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা ছিনতাইকারী ও চোরদের কাছ থেকে স্বল্পমূল্যে চোরাই মোবাইল কিনে নিয়ে তা অধিক মূল্যে বিক্রি করতো। প্রাথমিক তদন্তে গ্রেফতারকৃতরা মোবাইল চোর চক্রের সক্রিয় সদস্য বলে জানা গেছে।
গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।
কেআর/এমএসএম