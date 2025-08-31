  2. জাতীয়

রাজধানীতে গৃহকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৩ এএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
রাজধানীর ধানমন্ডি থানা এলাকার একটি বাসা থেকে এক গৃহকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের নানি বলেন, আমার নাতনিকে নাজরীন সুলতানা নামের একজনের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজে দেই। বাসা থেকে নাজনীন সুলতানা আমাকে ফোন দিয়ে বলেন আপনার নাতনি মারিয়া গলায় ওড়না পেঁচিয়ে সিলং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, আমার নাতনির বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলা তাড়াইল উপজেলায়। বর্তমানে ধানমন্ডির রোড ৯/১ নং ৩৬ নম্বর বাসায় থাকতো।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

