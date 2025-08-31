  2. জাতীয়

বিএনপির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১২:৩৩ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
সন্ধ্যায় বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস/ ফাইল ছবি

বিএনপির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে বিকেল ৩টায় বৈঠক হবে বলে জানানো হয়েছিল।

রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।

বৈঠকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানা গেছে।

