  2. জাতীয়

সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১২৯০

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১২ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
প্রতীকী ছবি

গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ৭৬৮ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫২২ জন। সবমিলিয়ে এ সময়ে এক হাজার ২৯০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রোববার (৩১ আগস্ট) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এএইচএম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ৭৬৮ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ঘটনায় ৫২২ জনসহ মোট গ্রেফতার হয়েছেন এক হাজার ২৯০ জন।

পুলিশের এ বিশেষ অভিযানে ওয়ান শুটারগান ৪টি, দুই নলা বন্দুক একটি, একনলা বন্দুক একটি, এলজি ৭টি, একনলা শটগান একটি, এয়ারগান একটি, পিস্তল ৪টি, কার্তুজ ১৯ রাউন্ড, খোসা ৩৫টি, লোহার চাপাতি একটি, ছুরি ৬টি, রামদা ৬টি ও সুইচ গিয়ার চাকু একটি উদ্ধার করা হয়।

