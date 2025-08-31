  2. জাতীয়

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেলেন র‍্যাব ডিজি ও এসবিপ্রধান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪২ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেলেন র‍্যাব ডিজি ও এসবিপ্রধান
এ কে এম শহিদুর রহমান ও মো. গোলাম রসুল

পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত আইজিপি) পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) মহাপরিচালক (ডিজি) এ কে এম শহিদুর রহমান ও পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের (এসবি) প্রধান মো. গোলাম রসুল।

রোববার (৩১ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে এই নিয়োগের বিষয়টি জানানো হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপন দুটিতে সই করেন উপসচিব আবু সালেহ মো. মাহফুজুল আলম।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ধারা ৪৯ অনুযায়ী তাদের অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) ও তৎসংশ্লিষ্ট সুবিধাদি স্থগিত করা হয়েছে।

চুক্তির শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে, তারা অন্য কোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে কর্মসম্পর্কে থাকতে পারবেন না।

আরও পড়ুন

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বর্তমান র‍্যাব মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমানকে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত অতিরিক্ত আইজিপি পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর আগে গত বছরের ৭ আগস্ট র‍্যাব ডিজি হিসেবে নিয়োগ পান তিনি।

১০ সেপ্টেম্বর তার চাকরি মেয়াদ চুক্তিভিত্তিক এক বছর বাড়ানো হয়, যা ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়। এবার ছয় মাস বাড়ানো হলো তার চাকরির মেয়াদ।

একই মেয়াদে অতিরিক্ত আইজিপি পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন এসবিপ্রধান মো. গোলাম রসুল। তার চাকরির মেয়াদ ৩১ আগস্ট শেষ হওয়ার কথা ছিল। ২৫ আগস্ট পুলিশের এই কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে গ্রেড-১ করা হয়।

চলতি বছরের ১৩ জানুয়ারি থেকে পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন গোলাম রসুল। এর আগে তিনি পুলিশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটে দায়িত্ব পালন করেন।

টিটি/ইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।