নুরের ওপর হামলায় জড়িতদের বিচার হবে: আসিফ মাহমুদ

নুরের ওপর হামলায় জড়িতদের বিচার হবে: আসিফ মাহমুদ
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আসেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। এ সময় তিনি বলেন, নুরের ওপর হামলার ঘটনায় একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের বিচার হবে।
রোববার (৩১ আগস্ট) ঢামেকের বাইরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, নুরুল হক নুর জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম সারির নেতা। তার ওপর এ ধরনের ন্যক্কারজনক হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। আওয়ামী লীগের আমলেও একটা রাজনৈতিক দলের প্রধানের ওপর হামলা হয়নি। ওনার নাকে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। একই সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে এরইমধ্যে জানানো হয়েছে ওনার চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারের। প্রয়োজনে ওনাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নেওয়া হবে।
ফ্যাসিবাদী শক্তিরা জুলাই অভ্যুত্থানের শক্তির ওপর ক্ষোভ মেটানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। আমরা সেটা বরদাস্ত করবো না। সরকারের দিক থেকেও এসব কার্যক্রম সহ্য করা হবে না। একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের বিচার হবে। কোন কোন ইনস্টিটিউশন রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে থেকে ফ্যাসিবাদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে সেগুলো খতিয়ে দেখা হবে।
সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে মব বলার প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, কোনটা মব আর কোনটা রাজনৈতিক কর্মসূচি তার পার্থক্য আগে বুঝতে হবে। একটা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কীভাবে মব করে? জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে প্রথম হামলা হয়েছে। জাতীয় পার্টি চিহ্নিত ফ্যাসিবাদী দল। জাতীয় পার্টির মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে ফেরানো পরিকল্পনা চলছে। ইনক্লুসিভ নির্বাচনের নামে অনেক চাইবে না আওয়ামী লীগকে ছাড়া জাতীয় নির্বাচন হয়ে যাক। আওয়ামী লীগকে আনতে অনেকে নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করবে। জাতীয় পার্টির নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত এখনো সরকারের পক্ষ থেকে হয়নি। এরইমধ্যে প্রধান উপদেষ্টা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন। সেখানে এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হবে।
