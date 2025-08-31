প্রকৌশল শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া কনস্টেবল প্রত্যাহার

প্রকৌশল শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া কনস্টেবল প্রত্যাহার
আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকার কারণে প্রকৌশল বিভাগের এক ছাত্রীকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া পুলিশ কনস্টেবলকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতে তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে এমন তথ্য জানিয়েছেন বুয়েট শিক্ষার্থী ও প্রকৌশল অধিকার আন্দোলনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শাকিল আহমেদ।
শাকিল আহমেদ বলেন, ‘আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকার কারণে আমাদের নারী শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি এক নারী শিক্ষার্থীকে পুলিশের এক কনস্টেবল হত্যা ও ধর্ষণের হুমকি দেন। আমরা বিষয়টি পুলিশকে জানালে সেই কনস্টেবলকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সেই পুলিশ কনস্টেবলের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।’
আন্দোলনকারীরা নানাভাবে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছেন- এ বিষয়টি জানাতে বিকেলে প্রকৌশল অধিকার আন্দোলনের কর্মীরা ডিএমপি সদর দপ্তরে যান। ডিএমপি কমিশনারের সঙ্গে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের প্রায় দুই ঘণ্টা আলোচনা হয়। আলোচনায় তারা ২৮ আগস্ট শাহবাগে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, রংপুরে এক প্রকৌশল শিক্ষার্থীকে হেনস্তাসহ আন্দোলন সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করেন।
আলোচনা শেষে ডিএমপি কমিশনারও সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। শিক্ষার্থীদের ওপর বলপ্রয়োগের বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে, সে বিষয়ে ছাত্র এবং পুলিশের দায়িত্ব কী হবে তা আলোচনা হয়েছে। সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ থাকা এলাকায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ঠিক হয়নি। আমরা এ বিষয়ে তাদের আইনগত দিকগুলো বুঝিয়েছি। যার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের মারধর করার অভিযোগ সেটার ব্যাপারে তদন্ত কমিটি করা হয়েছে।
