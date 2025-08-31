  2. জাতীয়

সার্জেন্টের বীরত্বে ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফিরে পেলেন যুবক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:১৪ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
সার্জেন্টের বীরত্বে ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফিরে পেলেন যুবক
রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে ইসিবি গোল চত্ত্বর এলাকা থেকে ছিনতাই হয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মালিককে ফিরিয়ে দেন সার্জেন্ট নাজমুল ইসলাম/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানার ইসিবি চত্ত্বর এলাকায় চলন্ত মোটরসাইকেল আরোহীর মোবাইল ফোন ছিনতাই করে পালানোর সময় ছিনতাইকারীকে আটক ও মোবাইল উদ্ধার করলেন দ্বায়িত্বরত সার্জেন্ট নাজমুল ইসলাম। ছিনতাইকারীকে থানা-পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে।

রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে ইসিবি গোল চত্ত্বর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে ভুক্তভোগীকে তার মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

ঘটনার বিষয় জানতে চাইলে সার্জেন্ট নাজমুল জানান, রোববার বিকেল সোয়া ৫টার দিকে ইসিবি চত্ত্বরে যানজট নিয়ন্ত্রণে কাজ করছিলাম। একপর্যায়ে খেয়াল করলাম, এক কিশোর একটি চলন্ত মোটরসাইকেল আরোহীর হাতে থাকা মোবাইল টান দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধাওয়া দিয়ে হাতেনাতে আটক করি। এরপর ভুক্তভোগীর মোবাইল উদ্ধার করি। সেসময় ছিনতাইকারী আমাকে ধাক্কা দিয়ে আবারও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে পথচারীরা তাকে আটক করে থানা-পুলিশের হাতে সোপর্দ করেন।

টিটি/এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।