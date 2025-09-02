  2. জাতীয়

৯৯৯ এ গন্ডগোলের খবর

আদাবরে পুলিশ সদস্যকে কোপালো কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১৫ এএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মধ্যরাতের এ ঘটনায় ভাঙচুর করা হয়েছে পুলিশের গাড়িও

জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯- এ দুই পক্ষের গন্ডগোলের খবর পেয়ে আদাবর থানার টহল পুলিশ সুনিবিড় হাউজিং এলাকায় যায়। সেখানে কিশোর গ্যাং সদস্যদের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ধারালো অস্ত্রের কোপে আহত হয়েছেন আল আমিন নামে পুলিশের এক গাড়িচালক।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) মধ্যরাতের এ ঘটনায় ভাঙচুর করা হয়েছে পুলিশের গাড়িও।

হাতসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পাওয়া ওই পুলিশ কনস্টেবলকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত আল আমিন আদাবর থানার গাড়িচালক। তিনি একটি পিকআপে করে পুলিশ সদস্যদের নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন।

জানতে চাইলে ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) ইবনে মিজান বলেন, সোমবার রাতে ৯৯৯- এ দুই পক্ষের গন্ডগোলের খবর পেয়ে পুলিশ আদাবর এলাকায় যায় একটি গাড়ি নিয়ে। চালক আল আমিন গাড়ির কাছে ছিলেন। এ সময় একটি পক্ষের লোকজন তাকে কুপিয়ে চলে যায়। তার হাতে কোপ লেগেছে। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আমরা বোঝার চেষ্টা করছি এরা কারা, কোন গ্রুপের জানার চেষ্টা করছি।

টিটি/এএমএ

