দায়িত্ব পালনের সময় হিট স্ট্রোকে পুলিশ সদস্যের মৃত্যু

দায়িত্ব পালনের সময় হিট স্ট্রোকে পুলিশ সদস্যের মৃত্যু
মৌলভীবাজারে দায়িত্ব পালনের সময় হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া নামে এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। তিনি শ্রীমঙ্গল থানায় এসআই (সশস্ত্র) পদে কর্মরত ছিলেন।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মৌলভীবাজার জেলা হাসপাতালের তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুপুরে শ্রীমঙ্গল থানার মির্জাপুর পুলিশ ক্যাম্পে দায়িত্ব পালনকালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এসআই আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া। পরে তাৎক্ষণিকভাবে সহকর্মীরা তাকে মৌলভীবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
চিকিৎসকরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করেছেন, হিট স্ট্রোকে তার মৃত্যু হয়েছে। আলমগীর হোসেন ভূঁইয়ার নিজ বাড়ি চট্রগ্ৰামের রাঙ্গুনিয়ার উত্তর ঘাটচেক এলাকায়। এদিন বাদ মাগরিব মৌলভীবাজার জেলা পুলিশ লাইন্সে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।
আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলায় দীর্ঘদিন ধরে স্বপরিবারে বসবাস করে আসছেন। জানাজার নামাজ শেষে শ্রীমঙ্গলেই তাকে দাফন করা হয়। তিনি দুই মেয়ে এবং এক ছেলের জনক। আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ পুলিশে কনস্টেবল পদে যোগ দেন।
মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার এম কে এইচ জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এসআই আলমগীর হোসেন ভূঁইয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়েছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে।
শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনিসুর রহমান বলেন, আজ (সোমবার) শ্রীমঙ্গলে ৩৭ দশমিক ৮ ডিগ্ৰি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী আরও কয়েকদিন এই দাপদাহ থাকবে।
ওমর ফারুক নাঈম/এএমএ