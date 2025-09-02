রাজধানীতে কোটি টাকার হেরোইনসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার
রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকা থেকে এক কোটি ২০ লাখ টাকা মূল্যের হেরোইনসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে ডিবি-মতিঝিল বিভাগ। গ্রেফতার ব্যক্তির নাম- মো. উজ্জল আলী (৪৭)।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
ডিবি-মতিঝিল বিভাগের বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, মঙ্গলবার রাতে ডিবি-মতিঝিল বিভাগের একটি টিম হাতিরঝিলে বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে, হাতিরঝিল থানাধীন মধুবাগ এলাকায় কয়েকজন মাদক কারবারি হেরোইন ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশে অবস্থান করছে। এমন সংবাদে সেখানে তারা অভিযান পরিচালনা করে উজ্জল আলীকে গ্রেফতার করেন।
এ সময়, তার হেফাজত থেকে এক কেজি ২০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হেরোইনের আনুমানিক মূল্য এক কোটি ২০ লাখ টাকা।
তালেবুর রহমান বলেন, গ্রেফতার উজ্জল আলী সংঘবদ্ধ মাদক কারবারি চক্রের সক্রিয় সদস্য। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, সে দীর্ঘদিন যাবৎ চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং সাতক্ষীরার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে হেরোইনসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য সংগ্রহ করে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করে আসছে। এই আসামির বিরুদ্ধে ঢাকা মহানগরীসহ বিভিন্ন থানায় ১৪টি মামলা রয়েছে।
তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।
কেআর/এএমএ