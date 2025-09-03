ঢাকা মেডিকেলের সামনে পড়ে ছিল অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মরদেহ

ঢাকা মেডিকেলের সামনে পড়ে ছিল অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মরদেহ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের সামনে অজ্ঞাতপরিচয় (৪৫) এক ব্যক্তির মরদেহ পাওয়া গেছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে হাসপাতালের জরুরি বিভাগসংলগ্ন রাস্তা থেকে তাকে উদ্ধার করে জরুরি বিভাগ নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে জরুরি বিভাগের ওয়ার্ডমাস্টার মোহাম্মদ আইয়ুব আলী ওই ব্যক্তির বিষয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে হাসপাতালের কর্মচারীদের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
পরিদর্শক ফারুক জানান, মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। ধারণা করা হচ্ছে, অসুস্থতার কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) ওই ব্যক্তির বিষয়ে জানানো হয়েছে এবং প্রযুক্তির সহায়তায় তার নাম-পরিচয় শনাক্ত করা যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
পুলিশের এ কর্মকর্তা বলেন, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা আছে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।
