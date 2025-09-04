পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত তারেক রহমানের নিজের, সহায়তা করবে সরকার
লন্ডনে অবস্থানরত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরতে চাইলে তা তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত বলে সরকার মনে করে। তবে দেশে ফেরার জন্য যদি পাসপোর্ট বা ভ্রমণ অনুমতি সংক্রান্ত কোনো সহায়তা প্রয়োজন হয়, তা দিতে প্রস্তুত আছে অন্তর্বর্তী সরকার।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
এক সাংবাদিক জানতে চান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে দেশে ফেরানোর কোনো প্রক্রিয়া সরকার নেবে কি না। জবাবে উপদেষ্টা বলেন, উনি কখন আসবেন সেটার সিদ্ধান্ত কিন্তু ওনার। উনি এই দেশের নাগরিক, যে কোনো সময় দেশে আসতে পারেন। আসার জন্য যদি তার ট্রাভেল ডকুমেন্টে কোনো সমস্যা থাকে, আমরা তা সমাধান করবো। কিন্তু দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত তাকে নিজে নিতে হবে।
তারেক রহমানকে ফেরানোর জন্য সরকার কোনো উদ্যোগ নেবে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন, এটা আমাদের করার প্রয়োজন নেই। এর মানে দাঁড়াবে আমরা বলবো উনি কখন আসবেন। না। উনি যখন আসতে চাইবেন, আমরা যতটুকু সহায়তা করতে পারি, করবো।
লন্ডনের বাংলাদেশ মিশনে তারেক রহমান পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছেন কি না জানতে চাইলে তৌহিদ হোসেন বলেন, আমি জানি না উনি আবেদন করেছেন কি না। যদি আবেদনও করে থাকেন, তা আমার অগোচরে এসেছে। উনি যখন দেশে ফিরতে চাইবেন, তার পাসপোর্ট বা যে কোনো ভ্রমণ ডকুমেন্ট সংক্রান্ত প্রয়োজন আমরা পূরণ করতে পারবো।
এদিকে, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ আসামিদের খালাস দিয়ে হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের আপিল বিভাগ আজ বৃহস্পতিবার এই রায় দেন। হাইকোর্টের রায়ের কিছু অংশ সংশোধন ও প্রত্যাহার সাপেক্ষে পর্যবেক্ষণসহ এ রায় দেওয়া হয়।
জেপিআই/এএমএ/জেআইএম