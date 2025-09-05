ছয় মাসে গ্রেফতার ১১৩২৩, মামলা নিষ্পত্তি ৫৫৫৮

ছয় মাসে গ্রেফতার ১১৩২৩, মামলা নিষ্পত্তি ৫৫৫৮
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত পরিচালনা করে চলতি বছরের মার্চ থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত ছয় মাসে ৫৫৫৮টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এই সময়ে গ্রেফতার করা ১১ হাজার ৩২৩ জনের মধ্যে ২৭৭১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাতে আইন কর্মকর্তা (অতিরিক্ত জেলা জজ) মোহাম্মদ আতাউল হক জানান, ডিএমপির বিভিন্ন বিভাগ থেকে গ্রেফতার হওয়া আসামিদের বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে মামলা রুজু করা হয়।
ডিএমপির বিভাগভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী—
মতিঝিল বিভাগ: মোট ৭৬৮ জন গ্রেফতার, ৩৭৮ মামলা, এক লাখ ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা, ৩৫৬ জনের সাজা।
ওয়ারী বিভাগ: ৯৬৪ জন গ্রেফতার, ৫১৮ মামলা, এক লাখ ৫৯ লাখ টাকা জরিমানা, ৩২৬ জনের সাজা।
তেজগাঁও বিভাগ: ১,৬৭৫ জন গ্রেফতার, ৭২৫ মামলা, ৪ লাখ ৩৮ হাজার টাকা জরিমানা।
গুলশান বিভাগ: ১,৩৪৪ জন গ্রেফতার, ৭৪০ মামলা, দুই লাখ ৯ হাজার টাকা জরিমানা, নয়জনের সাজা।
লালবাগ বিভাগ: ৮৭৫ জন গ্রেফতার, ৫০৫ মামলা, দুই লাখ ৮৯ হাজার টাকা জরিমানা, ৪০৭ জনের সাজা।
মিরপুর বিভাগ: ২,৭৬২ জন গ্রেফতার, ১,২৬৭ মামলা, ১১ লাখ ১৮ হাজার টাকা জরিমানা, ৪৫৭ জনের সাজা।
উত্তরা বিভাগ: ১,৮৯৭ জন গ্রেফতার, ৮৮৮ মামলা, ৮ লাখ ১৬ হাজার জরিমানা, ৮১৩ জনের সাজা।
রমনা বিভাগ: ১,০৩৮ জন গ্রেফতার, ৫৩৭ মামলা, তিন লাখ ৩৮ হাজার টাকা জরিমানা, ২৭৬ জনের সাজা।
উল্লেখ্য, গুরুতর নয় এমন অপরাধ এবং লঘু শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচার ফৌজদারি কার্যবিধির আলোকে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা যায়।
টিটি/এমএমকে/এএসএম