আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেন ১০ উপদেষ্টা
রাজধানীসহ সারাদেশের সাম্প্রতিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে ওই বৈঠক হয়।
বৈঠকে অন্তর্বর্তী সরকারের ১০ জন উপদেষ্টা অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম, পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মো. ফয়জুল কবির খান, আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল, নৌ পরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, অর্থ উপদেষ্টা সালেহ উদ্দিন আহমেদ, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান।
বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক বিশেষ সহকারী খোদা বখস্ চৌধুরী, পুলিশ মহাপরিদর্শক বাহারুল আলম ছাড়াও ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
রোববার বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। বৈঠকের বরাত দিয়ে প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি যে ঘটনাগুলি ঘটছে সেগুলো আরও সক্রিয়ভাবে মোকাবিলার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
প্রেস সচিব জানান, জুলাই আন্দোলনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক যে ঐক্য ছিল সেই ঐক্য ধরে রাখার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নিবিড় ও ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে বৈঠকে গুরুত্ব আরোপ করেন প্রধান উপদেষ্টা।
