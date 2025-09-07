মোটরসাইকেল চালককে থামতে বলায় পুলিশের ওপর হামলা

মোটরসাইকেল চালককে থামতে বলায় পুলিশের ওপর হামলা
রাজধানীর মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে দ্বায়িত্ব পালনকালে সিগন্যাল দেওয়ায় ট্রাফিক সার্জেন্ট আব্দুল্লাহ আল মামুনের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে এক মোটরসাইকেল চালকের বিরুদ্ধে।
এ ঘটনায় অভিযুক্ত মোটরসাইকেল চালককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। তাকে আটক করা হয়েছে ও মামলার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
এর আগে গতকলা শনিবার বিকেল ৫টা ২০ মিনিটের দিকে মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে সার্জেন্ট মামুন ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালনকালে এ ঘটনা ঘটে।
ট্রাফিক-মিরপুর বিভাগের বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, সার্জেন্ট আব্দুল্লাহ আল মামুন মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে দায়িত্ব পালনকালে একজন হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালককে সিগন্যাল দেন। এ সময় চালক মোটরসাইকেল দিয়ে সার্জেন্টকে ধাক্কা দেন। পরবর্তী সময়ে মোটরসাইকেল থামানোর চেষ্টা করা হলে তিনি রাগান্বিত হয়ে সার্জেন্টের ইউনিফর্ম ধরে মারধরের চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে মোবাইল ফোন বের করে ভিডিও ধারণের মাধ্যমে জনতার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালান।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত পথচারীরা অভিযুক্ত মোটরসাইকেল চালককে আটক করে মোটরসাইকেলসহ তাকে মিরপুর মডেল থানায় হস্তান্তর করে। এরপর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) অধ্যাদেশের আওতায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অভিযুক্ত চালককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
এ ঘটনায় অভিযুক্ত মোটরসাইকেল চালককে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।
