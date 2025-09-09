লিগ্যাল এইডের প্রতিবেদন
২৭৮ কোটি ১৬ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন অসচ্ছল বিচারপ্রার্থীরা
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার (লিগ্যাল এইড) মাধ্যমে অসচ্ছল বিচারপ্রার্থীদের অনুকূলে ২৭৮ কোটি ১৬ লাখ ৬৫ হাজার ২৯৩ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার (লিগ্যাল এইড) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।
২০০৯ সাল থেকে ২০২৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত লিগ্যাল এইড-এর মাধ্যমে আইনি সহায়তার বিস্তারিত তথ্য এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। শুরুতে জেলা পর্যায়ে অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর জন্য এ আইনি সেবা প্রদান শুরু হয়। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা ও চট্টগ্রামে শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল দেশের কারাগারগুলোতে এ সেবা চালু করে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, অসচ্ছল বিচারপ্রার্থীদের অনুকূলে প্রি ও পোস্ট-কেইসে ২৭৮ কোটি ১৬ লাখ ৬৫ হাজার ২৯৩ টাকা টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে। এর মধ্যে দেশের ৬৪ জেলা লিগ্যাল এইড অফিস এর মাধ্যমে ২৭১ কোটি ৪৭ লাখ ৩৯ হাজার ৭৮ টাকা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল এর মাধ্যমে ৬ কোটি ৬৯ লাখ ২৬ হাজার ২১৫ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে।
লিগ্যাল এইড এর মাধ্যমে ১২ লাখ ৬১ হাজার ৬৫০ জনকে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার অধীনে (লিগ্যাল এইড) সরকারি খরচায় আইনি সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগী ১২ লাখ ৬১ হাজার ৬৫০ জন।
দেশের ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল, সরকারি আইনি সহায়তা জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টারে (টোল ফ্রি-‘১৬৪৩০’) এই আইনি সেবা প্রদান করা হয়েছে।
উপকারভোগীদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ২৯ হাজার ৫২৯ জন, দেশের ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ১০ লাখ ১২ হাজার ৭৭৭ জন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেলের মাধ্যমে ২৯ হাজার ৪৪৮ জন এবং জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টারে (টোল ফ্রি-‘১৬৪৩০’) ১ লাখ ৮৯ হাজার ৮৯৬ জন রয়েছেন।
দেশে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইনের’ অধীনে সরকারি খরচায় এ সেবা দেওয়া হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
