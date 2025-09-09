অর্থ উপদেষ্টা
ব্যাংক-আর্থিক প্রতিষ্ঠান একীভূত হলেও গ্রাহকরা আমানত ফেরত পাবেন
ব্যাংক কিংবা নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান একীভূত হলেও গ্রাহকরা তাদের আমানত ফেরত পাবেন বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা জানান।
পাঁচটি ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আরও কোনো ব্যাংক একীভূত হচ্ছে কি না- জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, সিদ্ধান্ত হয়েছে আমি বলবো না। বাংলাদেশ ব্যাংক একটা ওয়ার্ক প্ল্যান করেছে। আমি আসার পর যেদিন মিটিং করলাম, নীতিগতভাবে বলেছি আমরা এটা করবো, কিন্তু আমি (ব্যাংকগুলোর) নাম বলবো না।
তিনি বলেন, আমরা নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও পুনর্গঠন করবো। ওটা আমাদের একটা ইস্যু। সেটা আমরা দ্রুত দেখি যতটুকু সময় আছে, আমরা শুরু করে দিয়ে যাবো।
বাংলাদেশ ব্যাংক ২২টির মতো চিহ্নিত করেছে যেগুলো ভালো চলছে না। যেগুলো লিজিং কোম্পানি।
ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান একীভূত হলে গ্রাহকদের ভোগান্তি হবে কি না- জানতে চাইলে তিনি বলেন, বলা হয়েছে গ্রাহকের টাকা যেভাবেই রাখুক, ডিপোজিট রাখুক বা এফডিআর করে রাখুক। এটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সবাই টাকা পাবে। বেশি টাকা থাকলে পেতে হয়তো একটু সময় লাগবে।
প্রসঙ্গ জাপান সফর
উপদেষ্টার সাম্প্রতিক জাপান সফর নিয়ে বলেন, জাপান আমাদের সবচেয়ে বড় ডোনার। তাদের সঙ্গে আমাদের কতগুলো জরুরি প্রকল্প আছে। যোগাযোগের বেশি। সেখানে এডিবি ও জাইকার সঙ্গে আমি কথা বলেছি। জাপানের অর্থমন্ত্রী এবং ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলছি। সেখানে আমাদের একটি বড় টিম গেছে, ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট বা ইপিএ করার জন্য। আমরা জাপানের সঙ্গে ইপিএ করতে যাচ্ছি। জাপান খুবই আগ্রহী।
সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, আমরা যাতে জাপানে লোক পাঠাই। তিনি এক লাখ লোকের কথা বলে এসেছেন। আমরা সেই এক লাখ লোক পাঠানোর চেষ্টা করছি।
জাপানি ভাষা জানার একটা লেভেল আছে। এন-১ থেকে এন-৫ পর্যন্ত। মিনিমাম এন-৩ পর্যন্ত থাকলে সেখানে গেলেই চাকরি পাবে। প্রসেস একটু স্লো হয়ে গেছে।
অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এখানে কিন্তু দালালদের কোনো দৌরাত্ম্য নেই। আমরা কিছু স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে সেখানে পাঠাবো। সেখানে কৃষি প্রক্রিয়াকরণে লোক অনেক কম। জাপানে উচ্চশিক্ষার ভালো সুযোগ আছে সেখানেও আমি তাদের অনুরোধ করেছি।
মূল্যস্ফীতি কমেছে বলেও জানিয়েছেন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, খাদ্যে (মূল্যস্ফীতি) একটু বেড়েছে, কিন্তু আপনি দেখবেন প্যাকেজটা। সব মিলিয়ে কমেছে। কোথায় ১৪ থেকে ৮ দশমিক ২৫-এ চলে এসেছে।
