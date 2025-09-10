  2. জাতীয়

আইন উপদেষ্টা

পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে বাপ-দাদার সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছিল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৪ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, বিগত সময়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নানাভাবে কারচুপি করা হতো। ভাইভা, পরীক্ষায় কারচুপি করা হতো। এতো কিছুর পরও পুলিশ ভেরিফিকেশনে বাদ দেওয়া হতো। আওয়ামী ঘরনার না হলে চাকরি দেওয়া হতো না। তারা সম্পূর্ণ দেশটাকে যেমন বাপ দাদার সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছিল তেমনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষাকেও তারা বাপ-দাদার সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছিল।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে পিএসসি আয়োজিত ‘বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের রূপান্তর: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সামনে এগোনোর পথ’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় পিএসসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল পিএসসির সংস্কারকে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বলেন, এখানে যেন যোগ্য মানুষেরা নিয়োগ পায়। আর একটি বিসিএস এক বছরের মধ্যে অবশ্যই শেষ হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

গত ১৫ বছরের পিএসএসিতে কয়েক ধরনের অনাচার হয়েছে বলে মন্তব্য করেন আইন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, একটি হতো কোটার মাধ্যমে, আরেকটি হতো প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যম এবং আরেকটি পরীক্ষার সময় বিশেষ করে মৌখিক পরীক্ষায় কারচুপির মাধ্যমে। এ ছাড়া এত কিছুর পরও উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যারা আওয়ামী ঘরানার ছিল না, তাদের পুলিশ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে বাদ দেওয়া হতো।

