রাজধানীতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ আটক ৭

রাজধানীতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ আটক ৭
রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সাত সদস্যকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা তেজগাঁও বিভাগ।
মঙ্গলবার (৯সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
আটককৃতরা হলেন, মো. সজীব গাজী (২৭), মো. রাজন (৩০), মো. সোহেল (৩০), মো. জসিম (২৪), মো. মামুন (২৪), মো. ইব্রাহিম (২৩) ও মো. রবিন (২০)।
তালেবুর রহমান বলেন, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মোহাম্মদপুর থানাধীন নবীনগর হাউজিং এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতকারী ডাকাতি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে মর্মে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তথ্য পাওয়া যায়। এমন তথ্যের ভিত্তিতে সেই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে সাত জন ডাকাতকে আটক করে ডিবির একটি টিম। এ ঘটনায় আটককৃত ও পলাতকদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় নিয়মিত মামলা করা হয়েছে।
তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃতরা পেশাদার সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। ডাকাতি করার উদ্দেশে তারা দেশীয় অস্ত্রসহ উল্লিখিত স্থানে একত্রিত হয়েছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পলাতক অন্যান্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি।
