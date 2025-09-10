  2. জাতীয়

মতিঝিল পূবালী ব্যাংকে শেখ হাসিনার লকার জব্দ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪০ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা/ফাইল ছবি

পূর্বালী ব্যাংক মতিঝিল করপোরেট শাখায় অভিযান চালিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)। অভিযানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি লকার জব্দ করেছে সিআইসি।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালে লকারটি জব্দ করা হয়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল আমিন শেখ জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ব্যাংকটির মতিঝিল করপোরেট শাখায় থাকা লকারটি জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

জানা গেছে, সেনা কল্যাণ ভবনে পূর্বালী ব্যাংকের করপোরেট শাখায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে একটি লকারের সন্ধান পাওয়া গেছে (লকার নং-১২৮)। এই লকারের দুটি চাবির মধ্যে একটি শেখ হাসিনার কাছে রয়েছে। সিআইসির একটি টিম লকারটি জব্দ করেছে।

গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে লকার সম্পর্কে জানতে পারে সিআইসি।

এনবিআরের একজন কর্মকর্তা জানান, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে লকারটি খোলা হবে।

