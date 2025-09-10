গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি চায় বাংলাদেশ

গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি চায় বাংলাদেশ
ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, ইসরায়েলের নৃশংসতার জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং ওই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা চায় বাংলাদেশ।
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সফররত ফিলিস্তিনের প্রধান বিচারপতি ড. মাহমুদ সিদকি আল-হাব্বাশের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের এ অবস্থান স্পষ্ট করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। গতকাল মঙ্গলবার এ বৈঠক হয় বলে বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
বৈঠকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি বাংলাদেশের অবিচল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি তিনি ১৯৬৭ সালের আগের সীমানা অনুযায়ী দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থনের কথা তুলে ধরেন।
অন্যদিকে, ফিলিস্তিনের প্রধান বিচারপতি ড. আল-হাব্বাশ বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও জনগণের স্থায়ী সমর্থনের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য আরও সুদৃঢ় করার ওপর জোর দেন।
বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির আমন্ত্রণে ড. আল-হাব্বাশ তিনদিনের সরকারি সফরে ঢাকায় এসেছেন।
জেপিআই/এমকেআর/জিকেএস