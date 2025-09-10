মোহাম্মদপুরে ফের ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে দুই যুবক নিহত
দুদিনের ব্যবধানে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছিনতাইয়ের অভিযোগে গণপিটুনিতে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। তারা হলেন- সুজন ওরফে বাবুল (১৯) ও হানিফ (২৬)।
এ ঘটনায় ‘রক্তচোষা জনি গ্রুপের’ নাটা ফয়সল ও শরীফ নামে দুজন আহত হয়েছেন। বর্তমানে তারা পুলিশের হেফাজতে আছেন।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, মঙ্গলবার দিনগত রাত ৩টার দিকে ও আজ ভোর ৬টার দিকে মোহাম্মদপুরের বসিলা এলাকায় পৃথক ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। দুজনেই মোবাইল ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেছিলেন।
নিহত একজনের মরদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে, আরেকজনের মরদেহ পঙ্গু হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান মোহাম্মদপুর থানার ওসি রফিক।
এর আগে গত ৮ সেপ্টেম্বর বিকেলে মোহাম্মদপুর থানার চন্দ্রিমা মডেল টাউন রোডের ১২ নম্বর সড়কে মোবাইল ছিনতাই করতে গিয়ে গণপিটুনির শিকার হন দুই যুবক। তাদের মধ্যে একজন নিহত হন এবং আরেকজন গুরুতর আহত হন। নিহতের নাম ইয়ামিন (২৩)। ফাহিম (২৩) নামে একজন গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
