গ্লোবাল ফিউচার কাউন্সিলে আমন্ত্রণ পেলেন ব্র্যাকের আসিফ সালেহ
উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ ২০২৫-২০২৬ মেয়াদের জন্য বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) গ্লোবাল ফিউচার কাউন্সিল অন রিইম্যাজিনিং এইড-এ যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়েছেন।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ব্র্যাকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ডব্লিউইএফের গ্লোবাল ফিউচার কাউন্সিল নেটওয়ার্ককে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বহুবিষয়ক জ্ঞানভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ধরা হয়। এখানে ৩৭টি ভিন্ন ক্ষেত্রে সাত শতাধিক খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ যুক্ত রয়েছেন। প্রতিটি কাউন্সিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করে, যেখানে সরকার, ব্যবসা, একাডেমিয়া, নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং ভবিষ্যতমুখী নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে কাজ করেন।
ব্র্যাক জানায়, কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে আসিফ সালেহ বৈশ্বিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাজ করবেন। তারা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করবেন- দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে সহায়তা কার্যক্রম কীভাবে আরও কার্যকরভাবে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও টেকসই করা যায়। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে এমন ধারণাকে, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, সমতা ও ন্যায় নিশ্চিত করবে এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করে তুলবে।
এ প্রসঙ্গে আসিফ সালেহ বলেন, ‘ব্র্যাকের পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, স্থানীয় মানুষের নেতৃত্বাধীন সমাধানই সবচেয়ে কার্যকর। আমি ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা বিশ্বের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। একই সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখে সহায়তা কার্যক্রমের জন্য এমন এক কাঠামো তৈরি করতে চাই, যা হবে ন্যায়সংগত, টেকসই এবং মানুষের প্রকৃত চাহিদার প্রতিফলন।’
কাউন্সিলে আমন্ত্রণে ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালকের এ মনোনয়ন সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সংস্থাটির দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ব্র্যাক প্রচলিত উন্নয়ন মডেলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে।
