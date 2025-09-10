  2. জাতীয়

ঢাকা ওয়াসা জাতীয়তাবাদী এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন

প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা ওয়াসা এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নেতারা/ জাগোনিউজ

ঢাকা ওয়াসা জাতীয়তাবাদী এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। নির্বাচনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেল না থাকায় আজিজ-মনির-বজলু পরিষদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। ২৫ সদস্য বিশিষ্ট এ কার্যকরী কমিটি আগামী ২ বছর মেয়াদে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। মঙ্গলবার (০৯ সেপ্টেম্বর) এই কমিটি গঠন করা হয়।

নির্বাচন কমিশনার মো. কামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে সহকারী নির্বাচন কমিশনার মো. হারুনর রশিদ ও মো. আক্তারজ্জামান নির্বাচন পরিচালনা করেন। শ্রম অধিদপ্তর ঢাকার সহকারী পরিচালক ফিরোজুর রশিদের নেতৃত্বে অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান, শ্রম কর্মকর্তা কেএম শহিদ, মো. নাজিম উদ্দিন ও মোখলেছুর রহমান নির্বাচনী কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন।

এদিন ইউনিয়নের নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন আজিজ-মনির-বজলু পরিষদকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষণা করে। নবনির্বাচিত কমিটিতে সভাপতি হয়েছেন মো. আজিজুল আলম খান, সাধারণ সম্পাদক মো. মনির হোসেন পাটোয়ারী এবং সাংগঠনিক সম্পাদক বজলুল করিম।

সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পর মো. আজিজুল আলম খান বলেন, এই দিনটি ঢাকা ওয়াসা জাতীয়তাবাদী এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের জন্য একটি স্মরণীয় দিন। গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ায় আমরা গর্বিত।

